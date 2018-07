Cientistas acham fóssil de ave que pode ter sido a maior que já existiu

Os cientistas identificaram os fósseis de uma ave que, com mais de 7 metros de ponta a ponta de suas asas, pode ter sido o maior pássaro que existiu na Terra. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 7, pela revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Os restos foram encontrados em 1983 na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, pelo voluntário James Malcom, do Museu de Charleston, durante as escavações dirigidas por Albert Sanders para um novo terminal de aeroporto.

A criatura, batizada pelos cientistas como Pelagornis sandersi, deve ter sido um planador extremamente eficiente com asas grandes e delgadas que a ajudavam a se manter no ar apesar de seu tamanho, segundo os investigadores.

A espécie era tão grande - duas vezes maior que o albatroz real, a ave atual de maior tamanho - que os investigadores tiveram que retirar os restos com uma pá mecânica.

"Só o osso superior da asa era maior que meu braço", comentou Dan Ksepka, do Centro Nacional de Síntese Evolucionária em Durham, Carolina do Norte. "O Pelagornis sandersi pode ter viajado distâncias enormes quando cruzava as águas oceânicas em busca de suas presas", completou.

Os cientistas calcularam que a ave viveu depois da extinção dos dinossauros e antes de que os primeiros seres humanos povoassem a região. Eles também tentaram determinar como poderia levantar voo e se manter no ar um animal cujas dimensões e pesos excediam os valores máximos considerados possíveis para as aves voadoras.

Por meio de modelos de computador, os pesquisadores concluíram que o Pelagornis sandersi provavelmente saía do chão correndo morro abaixo em direção ao vento ou aproveitava as correntes de ar para levantar-se, como uma asa-delta.