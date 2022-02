Cientistas buscam uma vacina universal contra o coronavírus

Os voluntários estão arregaçando as mangas para receber doses de vacinas experimentais adaptadas para combater a variante Ômicron – no momento em que o surto de coronavírus do inverno começa a ceder. Quando os cientistas souberem se essas vacinas reformuladas são eficazes e seguras, espera-se que a Ômicron esteja no espelho retrovisor. A utilização obrigatória de máscaras já está diminuindo. As pessoas estão começando a falar em normalidade.

A desconexão destaca a exaustiva perseguição científica do ano passado - e a que está por vir. E ressalta um enigma mais premente e abrangente: perseguir a variante mais recente é uma estratégia viável? Ao invés de testar e potencialmente implantar uma nova vacina quando uma nova variante aparecer, e se uma única vacina pudesse frustrar todas as iterações desse coronavírus e as próximas também?

Até agora, reformular vacinas para combinar com uma nova variante está se tornando parte da memória muscular científica. As empresas farmacêuticas fizeram vacinas para combater a Beta, a Delta e agora a Ômicron. Nenhuma dessas doses chegou a ser necessária, mas para muitos cientistas, é uma estratégia de curto prazo, míope e insustentável.

"Você não quer essa abordagem de dar murro em ponta de faca", disse David R. Martinez, imunologista viral da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. "Isso poderia continuar para sempre."

A vacina original se manteve notavelmente bem, mas não há garantia de como ela se sairá contra a próxima variante. Cientistas como Martinez querem acabar com o ciclo de alcançar as variantes. Eles estão inventando vacinas projetadas para promover ampla proteção – uma parede de imunidade que repelirá não apenas as variantes do Sars-CoV-2 que conhecemos, mas também as que ainda estão por vir.

No mínimo, o mundo precisa de uma vacina verdadeiramente à prova de variantes. Ainda melhor seria uma dose que também impedisse uma futura pandemia, protegendo contra um coronavírus ainda desconhecido que virá dos animais para as pessoas nos próximos anos.

Alguns especialistas questionaram por que ainda não existe uma Operação Warp Speed para essas vacinas universais.

Anthony Fauci, principal conselheiro médico do presidente Joe Biden, enfatiza a necessidade de paciência, juntamente com a urgência. Existem lacunas científicas que precisam ser preenchidas para produzir uma vacina que seja amplamente protetora e dure muito tempo - e os Institutos Nacionais de Saúde no outono passado concederam US $ 36 milhões a grupos que tentam responder a perguntas básicas.

"Você não deve confundir a rapidez e a facilidade com que desenvolvemos uma vacina contra o coronavírus para Sars-CoV-2 com os obstáculos extraordinários que você pode enfrentar ao tentar obter uma vacina que proteja" de forma mais ampla, disse Fauci em entrevista ao The Washington Post. "Há muitas descobertas científicas que precisam entrar nisso."

Em particular, porém, os cientistas dizem que Fauci está pedindo que se apressem. “Eu me preocupo em perseguir variantes, porque sempre haverá uma nova variante”, disse Drew Weissman, pioneiro em vacinas e imunologista da Faculdade de Medicina Perelman da Universidade da Pensilvânia, que está trabalhando em uma vacina pan-coronavírus. "Agora, elas aparecem a cada seis meses, mas vão aparecer até que o mundo seja vacinado."

Cientistas buscam vacina que sejam eficazes contras futuras variantes

Animados com o sucesso das primeiras vacinas, muitos cientistas trabalhando em doses de última geração pensavam grande em 2021. Talvez pudessem fazer uma vacina que repelisse não apenas o Sars-CoV-2 e o SARS original, mas também dois coronavírus que causam o resfriado comum, a síndrome respiratória do Oriente Médio, bem como futuros coronavírus de morcegos que podem ser transmitidos para humanos.

Um estudo do New England Journal of Medicine no ano passado demonstrou que, pelo menos em conceito, era possível gerar ampla proteção imunológica contra muitos vírus. Pesquisadores em Cingapura mostraram que os sobreviventes do surto original de SARS há duas décadas que foram vacinados contra Sars-CoV-2 produziram anticorpos capazes de bloquear uma série de variantes e outros coronavírus.

Mas fazer uma única vacina que funcione contra uma gama tão ampla de vírus é complicado, e as variantes Beta, Delta e agora a Ômicron recalibraram parte dessa ambição abrangente. “Quando o Sars-CoV-2 surgiu pela primeira vez, era um vírus com muito poucos artifícios e, portanto, tivemos muito sucesso”, disse Dennis Burton, presidente do departamento de imunologia e microbiologia do Scripps Research Institute. "Mas ele está adquirindo cada vez mais artifícios, basicamente, e por isso é cada vez mais difícil lidar com isso - você precisa ser mais preciso com o anticorpo que induz por meio de sua vacina".

Antes de desenvolver uma vacina para interromper a próxima pandemia, ficou claro que um objetivo mais modesto - uma vacina à prova de variantes contra o Sars-CoV-2 - pode ser necessário para ajudar a acabar com essa crise. "A Ômicron realmente nos apontou para dizer: 'Ei, ainda não saímos dessa epidemia e não sabemos o que o futuro reserva com essa epidemia.' Precisamos nos concentrar em qual pode ser o próximo surto, mas também nos certificar de que estamos cobrindo qualquer variante... que surgiria nos próximos três a cinco anos", disse Barton Haynes, imunologista e especialista em vacinas da Faculdade de Medicina da Duke University.

No curto prazo, a equipe de Haynes está focada em interromper as variantes. Eles estão fabricando uma vacina - uma nanopartícula com um fragmento do pico pontilhando sua superfície. Em estudos com animais, essa vacina desencadeou ampla proteção imunológica contra variantes, o vírus SARS original e coronavírus de morcego. Haynes espera começar a testá-la em pessoas este ano.

Os resultados são esperados em breve a partir dos primeiros testes em humanos de uma vacina "pan-SARS" diferente desenvolvida por cientistas do Walter Reed Army Institute of Research. Em estudos iniciais, eles também mostraram fornecer proteção mais ampla do que as doses de primeira geração. Consiste em uma nanopartícula multifacetada pontilhada com o pico encontrada na versão original do coronavírus que surgiu em Wuhan, na China.

As vacinas ensinam o sistema imunológico a reconhecer um vírus. Elas costumam fazer isso apresentando uma versão do vírus – que simplesmente pode ser um recurso revelador, como os picos do lado de fora do coronavírus. O poder dessas novas vacinas decorre de qual característica elas mostram e como a apresentam. Os fragmentos de vírus são montados em nanopartículas multifacetadas, assemelhando-se à forma como o pico pode parecer na superfície do próprio vírus – uma abordagem que ajuda a focar a resposta imune.

"O sistema imunológico evoluiu para responder fortemente à repetição. Os vírus têm matrizes repetitivas de proteínas em suas superfícies", disse Neil King, bioquímico da Universidade de Washington com outra candidata a vacina à prova de variantes com testes em humanos. "É por isso que as vacinas de nanopartículas funcionam melhor, é que elas apresentam o antígeno como uma matriz repetitiva, para provocar essa resposta forte."

Futuras vacinas precisam de mais sofisticação

As primeiras versões das vacinas contra o coronavírus eram poderosas, mas simples. Eles pegaram proteínas pontiagudas do lado de fora do vírus que surgiu em 2019, ajustaram-nas para manter os picos na forma certa – e apresentaram esses picos ao sistema imunológico.

As vacinas de próxima geração, aquelas criadas para impedir futuras pandemias, provavelmente exigirão maior sofisticação.

Martinez está trabalhando em uma vacina na UNC que mostra os picos "quiméricos" do sistema imunológico. Como a criatura quimera da mitologia grega - com a cabeça de um leão, o corpo de uma cabra e a parte traseira de uma serpente - essas vacinas usam pontas remendadas de fragmentos de diferentes coronavírus. Um pedaço do Sars-CoV-2, outro pedaço do vírus Sars original e um terceiro componente de um coronavírus de morcego.

Outros pesquisadores, como King, estão construindo vacinas em "mosaico" e coquetéis, que contêm outras combinações. Uma pequena partícula pode ser pontilhada com uma peça-chave de proteínas spike de Sars-CoV-2, SARS e dois coronavírus de morcego, por exemplo. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia criaram nanopartículas de mosaico com fragmentos de quatro a oito coronavírus diferentes.

A abordagem precisa que formará a melhor vacina universal ainda é uma questão de debate científico. Mas uma coisa é certa: atualizar as vacinas a cada seis meses não será uma maneira razoável – ou equitativa – de proteger as pessoas globalmente.

"Não acho que a experiência com as variantes até o momento, tentar perseguir as novas variantes à medida que surgem e gerar rapidamente vacinas para variantes específicas - não acho que seja uma estratégia a longo prazo, mesmo em países de alta renda, e certamente não em ambientes com menos recursos", disse Richard Hatchett, diretor executivo da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, uma organização sem fins lucrativos que financia os esforços para desenvolver vacinas universais e à prova de variantes.

Descobrir que existem anticorpos capazes de reconhecer e neutralizar uma ampla gama de vírus é fundamental. Mas aprender como acioná-los para criar um escudo de proteção pode ser mais complicado do que parece.

Pode não ser suficiente que as pessoas possam gerar anticorpos para bloquear uma variedade de coronavírus. O truque é saber se uma vacina pode gerar quantidades suficientes para proteger as pessoas. No HIV, por exemplo, anticorpos que bloqueiam muitas cepas do vírus sempre mutante foram isolados em pessoas com infecções de longo prazo. Mas usar uma vacina para replicar o que a natureza pode realizar tem sido o Santo Graal para o campo.

No Sars-CoV-2, a proteína spike se parece um pouco com uma árvore, e anticorpos raros que se ligam à base da árvore podem bloquear uma ampla gama de coronavírus relacionados em estudos de laboratório, disse Duane Wesemann, imunologista da Brigham and Women's Hospital em Boston.

“Mas é uma frequência muito baixa, e se estamos fazendo uma vacina que faz apenas isso, temos que observar que pode não ser tão fácil”, disse Wesemann. “Não está claro se podemos gerar esses anticorpos especiais em níveis altos o suficiente”.

Uma vacina universal chegará a um mundo mais complicado do que as vacinas de primeira geração. As pessoas terão diferentes níveis de imunidade pré-existente, de vacinas e de infecções relacionadas a variantes.

Os cientistas não concordam sobre como exposições anteriores - conhecidas como impressão imunológica, ou às vezes chamadas de "pecado antigênico original" - afetarão a resposta das pessoas a novas vacinas, para o bem ou para o mal. Uma possibilidade é que novas vacinas criem a resposta mais forte ao vírus ao qual as pessoas foram originalmente expostas, não ao mais novo. Mas criadores de vacinas como Martinez veem o potencial de explorar essa peculiaridade do sistema imunológico como um recurso, para focar a resposta no alvo certo.

Outra questão científica que ainda precisa ser resolvida é a durabilidade. Uma vacina ampla com proteção que desaparece rapidamente pode ser impraticável para prevenir futuras pandemias. Afinal, o SARS surgiu cerca de duas décadas atrás e o MERS uma década depois.

"Estamos procurando uma vacina semelhante ao tétano", disse Haynes. "Todos nós temos que tomar uma vacina antitetânica a cada 10 anos. Isso seria realmente fantástico."

A busca por uma vacina verdadeiramente universal é urgente, mas muitos especialistas alertam que é um desafio muito diferente do que criar as vacinas de primeira geração.

“Estudamos os vírus da gripe há mais de 70 anos e estamos tentando fazer vacinas universais contra a gripe, e ainda não conseguimos”, disse Yoshihiro Kawaoka, que está trabalhando em uma vacina pan-coronavírus na Universidade de Wisconsin em Madison. "Mas este é um vírus diferente, e acho que vale a pena tentar. O que estou tentando dizer é que pode não ser fácil." /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES