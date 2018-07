Cientistas chineses usam filtro de cigarro para impedir corrosão do aço

Cientistas chineses dizem ter encontrado uma forma potencialmente barata de proteger o aço contra a corrosão usando substâncias químicas presentes em filtros de cigarro usados.

Em estudo publicado na revista científica Industrial & Engineering Chemistry Research, da American Chemical Society, os pesquisadores disseram que o filtro de cigarro usado produz nove substâncias químicas diferentes - entre elas a nicotina - quando imerso em água.

Quando os extratos foram aplicados em canos de aço comumente usados na indústria do petróleo, verificou-se que as substâncias tinham a propriedade de impedir a corrosão do material, mesmo quando o metal foi submetido a condições extremas.

A corrosão do aço custa a produtores de petróleo milhões de dólares anualmente.

O cientista Jun Zhao e seus colegas descreveram os filtros de cigarro que são jogados fora por fumantes como "o tipo mais onipresente de lixo do mundo".

Zhao e sua equipe citaram estatísticas segundo as quais 4,5 trilhões de filtros de cigarro são descartados no meio ambiente a cada ano.

Estudos mostram que as pontas de cigarro são desagradáveis não apenas aos olhos.

As toxinas que contêm podem matar peixes e prejudicar o ambiente.

A reciclagem dos filtros poderia resolver o problema, mas até agora não se sabia de usos práticos para eles.

Os chineses consomem cerca de um terço de todos os cigarros produzidos no planeta. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.