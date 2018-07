Cientistas descobrem novo dinossauro

SÃO PAULO - Descoberto há 10 anos, um dinossauro parecido com o tricerátopo foi finalmente apresentado à comunidade científica em artigo publicado nesta quinta pelo periódico Cell Press Current Biology. No texto, intitulado A New Horned Dinosaur Reveals Convergent Evolution in Cranial Ornamentation in Ceratopsidae, os paleontólogos Caleb Brow e Donald Henderson detalham que esse até então desconhecido tipo de dinossauro com chifres viveu há cerca de 70 milhões de anos.

O fóssil do Regaliceratops peterhewsi foi encontrado há 10 anos perto de um rio no Canadá. "A espécie vem da região geográfica de Alberta, onde não havia antes registros de dinossauros com chifres. Por isso, desde o princípio, acreditávamos ser uma descoberta relevante", disse Brown. Carinhosamente, o novo dinossauro ganhou o apelido de Hellboy, em referência ao super-herói da ficção.

Curiosidade. De acordo com a imprensa internacional, na parte dos agradecimentos do artigo Brown aproveitou para pedir a namorada em casamento. "Eu gostaria de destacar o corrente e inabalável apoio de Lorna O'Brien. Lorna, quer casar comigo?". A editora responsável pela publicação científica afirmou que autorizou o texto e que "deseja felicidades ao casal". Ainda não se sabe se Lorna aceitou o pedido./ COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS