Cientistas descobrem processo para melhorar resposta imunológica ao câncer

PALO ALTO - Cientistas dos Estados Unidos identificaram um novo processo biológico capaz de melhorar a resistência do sistema imunológico ao câncer, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira, 27, pela revista científica britânica Nature. A pesquisa, desenvolvida pela Escola de Medicina da Universidade de Stanford (Califórnia), revelou a existência de uma "rota biológica" que faz com que as células do sistema imunológico não ataquem as cancerosas.

Para ilustrar essa qualidade, os especialistas falam de um sinal que as células cancerosas enviam às imunológicas para dizer "Não me destrua", o que permite a propagação da doença.

Os cientistas de Stanford constataram que, ao combinarem o anticorpo CD47 com outro similar, é possível bloquear o funcionamento dessa "rota biológica" e fortalecer a capacidade do sistema imunológico para erradicar muitos tipos de câncer.

As experiências com modelos animais tiveram resultados promissores, e sua eficácia para o tratamento contra a doença está agora sendo comprovada em testes clínicos, de acordo com os especialistas.

"O desenvolvimento das células cancerosas provoca a criação de moléculas reconhecidas pelos macrófagos, células que tem como função purificar o organismo", explicou Irving Weissman, um dos autores do estudo.

No entanto, Weissman detalhou que os cânceres mais agressivos enviam o citado sinal de "Não me destrua" através do CD47.

"Agora, identificamos um segundo sinal de 'Não me destrua' e o seu receptor complementar nos macrófagos. Também descobrimos que podemos anular este sinal com anticorpos específicos e restaurar a capacidade dos macrófagos para matar células cancerosas", indicou Weissman.

O bloqueio simultâneo desses dois processos biológicos em ratos permitiu infiltrar um tumor com uma grande variedade de células imunológicas, o que, por sua vez, gerou uma divisão do mesmo em tumores menores.

"Estamos entusiasmados com a possibilidade de desenvolver em humanos um tratamento duplo, até triplo, que combine múltiplos bloqueios para o crescimento do câncer", disse Amira Barkal, coautora da pesquisa. /EFE