Cientistas encontram o planeta de Spock, de 'Jornada nas Estrelas'

Pesquisadores de Universidade da Flórida, juntamente com astrônomos do projeto Dharma Planet Survey, um projeto focado na busca de planetas de baixa massa ao redor de estrelas brilhantes, identificaram o famoso planeta Vulcano de Star Trek (Jornada nas Estrelas no Brasil). Mas calma, não vá pensando que encontramos seres altamente intelectuais e de orelhas pontudas morando por lá.

É o seguinte, Gene Roddenberry é o cara que criou todo o universo de Star Trek, e quando ele concebeu o planeta fictício que seria a morada natal do Spock, ele o imaginou orbitando uma estrela que realmente existe, a 40 Eridani A. Agora, os cientistas dizem que a estrela hospeda pelo menos um planeta. O novo planeta é uma Superterra, que são planetas extrassolares que possuem mais massa que a Terra, mas menos massa que os planetas gasosos que residem no Sistema Solar, ele orbita a estrela HD 26965, que fica a apenas 16 anos luz da Terra, o que faz dele a Superterra mais próxima a orbitar uma outra estrela semelhante ao Sol.

O planeta tem aproximadamente o dobro do tamanho da Terra e orbita sua estrela com um período de 42 dias dentro de sua zona habitável. Em 1991, Roddenberry, juntamente com três astrônomos de Harvard-Smithsonian, escreveram uma carta para a Sky & Telescope declarando que se Vulcano fosse real, provavelmente estaria orbitando a estrela 40 Eridani A. Essa estrela anã alaranjada reside aqui na Via Láctea juntamente com a estrela do tipo anã branca 40 Eridani B, e uma anã vermelha, a 40 Eridani C, que juntas orbitam em torno da A.

A novidade é que realmente existia planetas nas proximidades, Roddenberry acertou!

E o mais legal é que essa estrela pode ser vista a olho nu, ao contrário das estrelas que possuem parte dos exoplanetas descobertos até o momento. Agora qualquer um pode apontar para 40 Eridani A em uma noite de céu aberto e falar: "Olha lá a casa do Spock".

Mas esse planeta seria capaz de abrigar vida? Provavelmente não. Vulcano está a cerca de 16 anos luz de distância da Terra e sua massa é equivalente a 8 vezes a do nosso planeta, o que significa que provavelmente a sua gravidade é bem forte, tão forte que seria um obstáculo para o surgimento de vida. Além disso, ele orbita muito próximo de sua estrela alaranjada, que embora seja um pouco menor e mais fria que o Sol, ainda torna o planeta muito quente. Então, provavelmente, nada de encontrar o Spock e sua família por lá.

*SCHWARZA É AUTOR DO LIVRO DO ÁTOMO AO BURACO NEGRO: PARA DESCOMPLICAR A ASTRONOMIA. É DIVULGADOR CIENTIFICO E CRIADOR DO POLIGONAUTAS, CANAL DE CIÊNCIA E ASTRONOMIA NO YOUTUBE. ESTUDOU ASTRONOMIA GERAL, DINÂMICA E EVOLUÇÃO ESTELAR E RECONHECIMENTO DO CÉU NA ESCOLA MUNICIPAL DE ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA (EMA)