Cientistas explicam pela 1ª vez formação de planetas gigantes gasosos, como Júpiter

Um grupo de cientistas apresentou uma nova hipótese para explicar a formação dos planetas gigantes gasosos, como Júpiter. Há cerca de 30 anos pesquisadores tentavam compreender como esses planetas gigantes sobreviviam ao seu período de formação. O novo estudo, publicado nesta quarta-feira, 1, na revista Nature, mostra que o calor do material que se precipita no núcleo do planeta em formação pode gerar a força capaz de permitir que o novo planeta evolua longe de sua estrela-mãe.

O estudo, que se baseou em simulações feitas em novos modelos computacionais criados para estudar a evolução dos sistemas planetários, foi liderado por Pablo Benítez-LLambay, do Observatório Astronômico da Universidade de Córdoba (Argentina) e teve participação de cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México e da Universidade de Nice (França).

Até agora, os cientistas não sabiam explicar como os fragmentos que formam os planetas gigantes escapavam de uma migração em direção a sua estrela central. Essa migração deveria limitar a formação de planetas gigantes gasosos localizados em distâncias iguais ou maiores à que existe entre a Terra e o Sol - o que contraria as observações dos astrônomos, já que parte considerável dos sistemas planetários têm gigantes gasosos nessas condições.

No novo estudo, os pesquisadores identificaram um processo de aquecimento que evita a migração dos embriões de planetas em direção às estrelas. As simulações em computadores indicam que o aquecimento planetário, que ocorre quando os embriões ganham matéria e crescem, produz a força que age na direção contrária à migração, permitindo a formação dos planetas gigantes. O processo de aquecimento, de acordo com os autores, pode ajudar a entender mais profundamente a formação de gigantes gasosos em geral, além de avançar o conhecimento sobre os planetas que deram início à formação do Sistema Solar.

De acordo com os modelos mais aceitos pela ciência, os sistemas planetários nascem a partir de discos de gás, poeira e fragmentos rochosos que cercam as estrelas recém-formadas. Esses restos se precipitam para formar um núcleo sólido, onde formam fragmentos maiores que se tornam "embriões" de planetas, cercados por um disco de gás. O embrião, então, passa a acumular material do disco em seu entorno, aumentando de massa.

Se o crescimento for rápido o suficiente, o núcleo se torna grande o bastante para formar um gigante gasoso. Se o crescimento demorar mais de 10 milhões de anos, o gás acaba se dissipando pelo espaço. No entanto, o crescimento rápido do embrião planetário aumenta a gravidade no disco de gás, o que deveria levá-lo a um movimento espiral em direção à estrela. Isso tornava um mistério a existência de gigantes gasosos distantes de suas estrelas.

Teoria. No novo estudo, os cientistas simularam a formação de um embrião sólido em órbita dentro de um disco de gás. Com isso, eles mostraram que a energia emitida pelo material dos fragmentos sólidos que se unem, pode aquecer substancialmente a região do disco de gás que está em rotação em torno do núcleo sólido. Esse aquecimento provoca a expansão das regiões localizadas logo à frente e logo atrás do caminho da órbita do embrião, tornando-as menos densas. Isso leva o gás da região atrás do embrião a se expandir mais que a região à sua frente, empurrando-o para frente. O resultado desse aquecimento planetário é que o embrião recebe uma força que, em algumas circunstâncias, pode superar o movimento espiral esperado em direção à estrela, fazendo-o migrar para longe dela.