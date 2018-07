Cientistas identificam ossos de dinossauro de 10 centímetros

Ossos fossilizados mantidos em um museu da Califórnia pertencem ao menor dinossauro já descoberto na América do Norte, disseram cientistas na terça-feira, 20.

A criatura recém-identificada pesava menos de 900 gramas e tinha cerca de 10 centímetros de altura e 60 centímetros de comprimento, disse Luis Chiappe, diretor do Instituto Dinossauro do Museu de História Natural de Los Angeles, onde os fósseis estavam guardados.

O dinossauro "teria parecido com um papa-léguas que tivesse tomado esteroides", disse Chiappe.

Ele provavelmente comia plantas e caçava insetos no Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos. Era um pequeno e veloz que provavelmente passava por baixo das pernas dos dinossauros maiores, dizem os cientistas.

Ossos de quatro indivíduos, incluindo fragmentos de crânio, braço e perna, foram descobertos há três décadas em Fruita, no oeste do Colorado, e mantidos desde então no museu.

Chiappe e uma equipe internacional recentemente identificaram as amostras e deram ao animal o nome de Fruitadens haagarorum, uma combinação do nome do local da descoberta com o do curador do museu, Paul Haaga.

A descrição científica do dinossauro aparece na edição desta quarta-feira, 21, da revista britânica Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Meses atrás, pesquisadores canadenses informaram a descoberta de um dinossauro do tamanho de um frango, que pesaria cerca de 2kg.