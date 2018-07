Cientistas retiram DNA de pássaro extinto de casca de ovo

Cientistas de uma equipe internacional conseguiram isolar moléculas de DNA de espécies de pássaro extintas, segundo artigo publicado na revista especializada em biologia Proceedings of Royal Society B.

Os pesquisadores concluíram que a casca do ovo de pássaros extintos é uma rica fonte de DNA preservado.

Entre as espécies extintas, os cientistas conseguiram isolar moléculas do DNA do chamado pássaro-elefante, do gênero Aepyornis, que viveu em Madagascar e chegava a três metros de altura.

Os pesquisadores usaram a mesma técnica em cascas de ovos de emas, patos e do extinto moa, um tipo de avestruz que existiu apenas na Nova Zelândia.

A equipe afirma que a técnica vai permitir aos pesquisadores aprender mais sobre os pássaros extintos e sobre as razões que levaram à sua extinção.

"Há anos pesquisadores vinham tentado, sem sucesso, isolar o DNA de um fóssil de casca de ovo", disse Charlotte Oskam, da Universidade de Murdoch, na Austrália, uma das autoras da pesquisa.

"O problema foi que eles estavam usando o método para retirada de DNA de ossos, que não se aplicava ao fóssil de uma casca de ovo."

Pássaro-elefante

Pesando cerca de meia tonelada, o pássaro-elefante foi a ave mais pesada que já existiu.

O Aepyornis parecia um avestruz gigante, chegando a três metros de altura. A maioria deles morreu há cerca de mil anos.

O arqueólogo Mike Parker Pearson, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, espera que a análise do DNA do pássaro traga luz sobre as razões que levaram ao seu desaparecimento.

A extinção coincidiu com a chegada dos humanos ao habitat natural da ave, a região em que hoje fica o país Madagascar, no sudeste africano.

O mistério, segundo Parker, é que não há provas de que os humanos tenham caçado o animal.

"Não há provas sequer de que os humanos tenham comido seus ovos - e um deles faria uma omelete para 30 pessoas", disse o arqueólogo à BBC News.

O pássaro-elefante pode ser a base para várias lendas envolvendo pássaros gigantes. O explorador Marco Pólo chegou a dizer, erroneamente, que esses pássaros podiam voar. Também há histórias de pássaros que podiam levantar elefantes nos contos das 1001 Noites.

Já há esqueletos completos do pássaro-elefante, mas ao analisar seu DNA, os pesquisadores esperam formar uma imagem mais detalhada da criatura. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.