Coliseu abre corredores subterrâneos fechados por 15 séculos

Um dos principais marcos da Itália, o Coliseu, vai abrir seus corredores subterrâneos para o público pela primeira vez. A rede de celas e túneis costumava abrigar animais, gladiadores, escravos e pessoas que eram jogadas aos leões e tigres para entretenimento do público, que chegava a 50 mil pessoas.

Milhões de turistas visitam o Coliseu todos os anos, mas as áreas subterrâneas eram consideradas muito frágeis e por isso estavam fechadas.

O custo do projeto foi de US$ 28 milhões e agora o minucioso trabalho de proteger as frágeis estruturas está quase no fim.

Novas passagens permitirão que os visitantes vejam as ruínas que estavam fora do alcance das multidões romanas.