Como lidar com o lixo? Veja ideias mundo afora Como resolver o problema do lixo em São Paulo, onde menos de 1% dos resíduos são reciclados? Uma caixa de DVDs lançada pela Editora Barsa Planeta reúne boas ideias sobre como lidar com o problema. Em cinco horas de documentários, produzidos pela TV Cultura, há exemplos de iniciativas no Brasil e no mundo. O primeiro DVD mostra, por exemplo, a cadeia de reciclagem de garrafas PET. Os outros vídeos trazem iniciativas na Europa , como a compostagem e os prédios ecológicos na Noruega.