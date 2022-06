Como o exercício emagrece: descoberta molécula responsável por esse processo

Fazer exercício é bom. Ajuda a controlar o peso e pode prolongar a vida. Infelizmente não sabemos como a atividade muscular gera esses benefícios. Agora os cientistas estão começando a entender o mecanismo molecular que transforma atividade muscular em longevidade. Foi descoberta uma molécula responsável por esse processo.

Cientistas compararam o sangue de camundongos e cavalos após treinos extenuantes com o sangue desses mesmos animais imediatamente antes dos treinos. Sabemos que um número enorme de componentes mudam suas concentrações no sangue após o exercício, mas com os novos espectrômetros de massa (um tipo de equipamento) moléculas que existem em pequenas quantidades, como novos hormônios, podem ser identificadas.

Tanto nos cavalos quanto em humanos e camundongos os cientistas descobriram uma nova molécula cuja concentração aumenta após o exercício. Ela é um dímero: uma molécula de lactato ligada a uma molécula de fenilalanina (Lac-Phe). O lactato é produzido pelos músculos quando nos exercitamos. A fenilalanina é um dos 20 aminoácidos que compõe nossas proteínas.

Analisando como a Lac-Phe é produzida, os cientistas descobriram a enzima que liga o lactato à fenilalanina. E com base nessas informações produziram grandes quantidades de Lac-Phe e também um camundongo geneticamente modificado que não possui a enzima.

Num primeiro experimento injetaram Lac-Phe em camundongos que não haviam se exercitado. Observaram que esses camundongos tinham seu apetite reduzido da mesma maneira que os camundongos que praticavam exercícios. Se a substancia era injetada por muitos dias seguidos o camundongo perdia peso e tecido gorduroso do mesmo modo que um camundongo que se exercitava.

Esse experimento demonstra que a Lac-Phe provoca a perda de apetite e peso mesmo na ausência de atividade muscular. Em seguida os cientistas submeteram ao exercício os camundongos incapazes de produzir Lac-Phe. Esses animais, apesar de fazerem muito exercício, não perdiam peso nem o apetite. Mas quando esses mesmos animais recebiam injeções de Lac-Phe eles voltavam a perder o apetite e o peso. Esses experimentos demonstram que a Lac-Phe é uma das moléculas que controlam a perda de apetite e peso após o exercício.

É provável que novas drogas baseadas nessa descoberta venham nos ajudar a obtermos os benefícios dos exercícios sem fazer atividades.

* É BIÓLOGO, PHD EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR PELA CORNELL UNIVERSITY E AUTOR DE A CHEGADA DO NOVO CORONAVÍRUS NO BRASIL; FOLHA DE LÓTUS, ESCORREGADOR DE MOSQUITO; E A LONGA MARCHA DOS GRILOS CANIBAIS