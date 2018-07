Concepción deve se mover 12 metros até o fim do ano por causa do terremoto

Os 650 quilômetros do território chileno sacudidos por um terremoto de 8,8 graus na escala Richter no dia 27 de fevereiro seguem se movimentando e em alguns pontos, como a cidade de Concepción, o deslocamento pode chegar a 12 metros até o fim do ano.

Assim o determinou um estudo realizado pelo Instituto Geográfico Militar e especialistas chilenos e estrangeiros, que indicaram anteriormente que a cidade de Concepción, 515 quilômetros ao sul de Santiago, já se deslocou três metros para o sudoeste durante o terremoto.

Um mês depois, segundo os especialistas, a placa sul-americana, cujos atritos com a placa de Nascar causam a maioria dos tremores no Chile, se deslocou outro metro na zona, na mesma direção.

Tudo isso, segundo o estudo, que é citado na edição dominical do jornal "La Tercera", faz parte do chamado "movimento post-sísmico", que até o fim de 2010 pode deslocar Concepción 12 metros para o sudoeste.

A direção do deslocamento também mudou com relação ao movimento normal do continente, que é de entre três e quatro centímetros anuais para o nordeste, ou seja, em direção a África, segundo explicou o coronel Juan Vidal, diretor do Instituto Geográfico Militar.

Por outro lado, o terremoto gerou um movimento oposto, para o sudoeste. "Houve cidades como Concepción que se movimentaram três metros e até Buenos Aires se movimentou alguns centímetros", lembrou Vidal.

Ele acrescentou que os deslocamentos "post-sísmicos" são de entre três e quatro centímetros diários na zona de Concepción e Cobquecura, o que significa cerca de um metro por mês.

Santiago, a capital do Chile, foi deslocada 27 centímetros rumo ao Pacífico pelo terremoto e espera-se que se mova mais um metro até o fim do ano.

Para Vidal, isso significa que nas regiões afetadas será preciso modificar os planos reguladores das cidades, as concessões mineiras, a localização geodésica e os mapas mais especializados.