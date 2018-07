Cosmonautas completam caminhada espacial na ISS

Os cosmonautas Oleg Kotov e Max Suraev completaram a primeira caminhada espacial da atual tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS) na manhã desta quinta-feira, 14.

Missão de ônibus espacial vai estender vida da estação espacial

Durante a caminhada, os dois russos prepararam o Minimódulo de Pesquisas 2, apelidado de Poisk, para receber naves russas.

Suraev e o comandante Jeff Williams serão os primeiros a usar a nova escotilha, quando reposicionarem a nave Soyuz TMA-16, retirando-a da porta de atracagem de popa do módulo Zvezda, um procedimento previsto para o dia 21.

Esta foi a terceira caminhada espacial de Kotov, e a primeira de Suraev.

Na Nasa, prosseguem os preparativos para o voo do ônibus espacial Endeavour, que parte para a ISS em fevereiro. Este será o penúltimo voo do Endeavour. Pela programação atual da Nasa, os ônibus espaciais deixarão de ser usados no fim de 2010.