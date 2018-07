Cratera de suposto meteorito na Letônia era farsa, diz geólogo

Moradores da região visitam a cratera. Foto: Reuters

MAZSALACA - Geólogos da Letônia confirmaram que cratera formada supostamente pela queda de um meteoro no interior do país era uma farsa. A agência oficial russa RIA-Nóvosti e vários outros canais de televisão haviam informado nesta segunda-feira, 26, que um objeto espacial havia caído no norte da Letônia.

"Nos limites da cratera é possível ver os rastros das enxadas e como foram arrancadas algumas plantas. Essa é a versão final a que chegamos", disse Girts Stinkulis, chefe do departamento de geologia da Faculdade de Geografia da Universidade da Letônia.

Segundo o especialista, "as dimensões da cratera não correspondem com as que costumam deixar os meteoritos". "A terraplenagem está muito artificial e a profundidade é muito grande", disse o geólogo, cuja opinião é a mesma de outros especialistas em meteoritos.

O professor acrescentou que as pessoas que armaram a cratera e o meteorito provavelmente quiseram "criar escândalo ou outra coisa". Segundo os investigadores, o objetivo era levar turistas e curiosos ao local da suposta queda do meteorito.