Criatura que poderia ser o primeiro 'avô' do ser humano perde 'seu título'

Uma análise de novos fósseis feita por cientistas sobre a criatura microscópica Saccorhytus coronarius refuta a teoria de que a espécie seja considerada o primeiro passo conhecido no caminho evolutivo que leva aos seres humanos, já que agora os especialistas estimam que faça parte de uma árvore genealógica diferente. Inicialmente, conforme estudo, foi interpretado como um deuterostômio, sem ânus. Acredita-se, agora, que o animal pertença ao grupo dos ecdisozoários, que inclui, entre outros, os artrópodes – aranhas, insetos, caranguejos e minhocas.

A descoberta dos primeiros fósseis de Saccorhytus, com cerca de 535 milhões de anos, na China e a análise que levou à sua consideração como possível "primeiro avô" do ser humano foi publicada em 2017 na Nature, a mesma revista que agora traz o novo estudo. Até então, entendia-se que a espécie representava os antepassados primitivos dos animais vertebrados, incluindo os seres humanos.

À luz das novas análises, uma equipe internacional acredita que o Saccorhytus não é o representante mais antigo dos deuterostômios, linhagem evolutiva da qual o ser humano faz parte, mas seria um protostômio, apenas com boca primária. Este novo conhecimento introduz importantes modificações na árvore filogenética primitiva e na compreensão de como a vida se desenvolveu.

"Retirar esta pequena criatura do lugar que se pensava ocupar significa que há uma grande lacuna no registro fóssil de deuterostômios, ou seja, nosso lado da árvore animal. Portanto, continuaremos a cavar e procurar os primeiros fósseis de deuterostômios verdadeiros", disse Shuhai Xiao, um dos autores da pesquisa.

Saccorhytus se assemelha a "um minion irritado", conforme descrito pela Universidade de Bristol, no Reino Unido. Um saco espinhoso e enrugado, com uma boca grande cercada de espinhos e buracos. São precisamente esses buracos que, na primeira análise publicada em 2017, foram interpretados como poros para as brânquias, uma característica primitiva do grupo dos deuterostômios, mas que o novo estudo refuta.

Origem verdadeira

"A equipe descobriu recentemente centenas de espécimes fossilizados de Saccorhytus, alguns tão perfeitamente preservados que parecem quase vivos", disse Yunhuan Liu, da Universidade de Chang'an, na China, que forneceu novos insights sobre sua anatomia e afinidade evolutiva.

Vários tipos de análises e recriações em um supercomputador para criar modelos digitais 3D revelaram as estruturas internas e externas dessa criatura microscópica. "Modelos digitais mostraram que os poros anteriormente interpretados como brânquias são na verdade espinhas quebradas, desmascarando a única evidência que apoia a interpretação dos deuterostômios", disse Zhag Huaqiao, da Academia Chinesa de Ciências.

O Saccorhytus pode estar relacionado a várias linhagens da grande árvore evolutiva, e os pesquisadores realizaram uma extensa análise filogenética baseada na morfologia junto com outros experimentos para testar várias possibilidades. Em todos os testes, os resultados apoiaram a hipótese de que, desta forma, a criatura deve pertencer ao grupo dos ecdisozoários, que inclui, entre outros, os artrópodes.

"Esta criatura marinha seria, assim, um dos ecdisozoários mais antigos conhecidos, embora a sua posição exata não seja clara, além disso, o seu corpo em forma de saco desafia a forma tradicional de verme deste grupo, mas pode refletir a condição ancestral da qual todos seus membros evoluíram", disse Philip Donoghue, da Universidade de Bristol.

Ainda há muito a descobrir sobre esse pequeno animal e entre as perguntas que aguardam resposta, afirma Michael Steiner, da Universidade Livre de Berlim, "é preciso estabelecer se ele vivia flutuando no mar ou entre grãos de areia ou se os seus espinhos serviam para dissuadir predadores ou estabilizar o organismo no fundo do mar". / EFE