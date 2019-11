Críticos do terraplanismo, ufólogos se reúnem em evento em SP nesta 5ª

SÃO PAULO - Ufólogos preveem um 2020 de revelações sobre a existência de vida extraterrestre. Esse será o principal tema da 2ª edição do UFO Summit Brazil, que chega a São Paulo nesta quinta-feira, 21. O pesquisador e organizador do evento, Ademar Gevaerd, faz questão de reforçar a ideia de que a ufologia e ciência andam de mãos dadas e, principalmente, de se opor ao chamado terraplanismo.

"Plana é a mente de quem acredita que a Terra é plana", disse.

Terraplanista rebate a afirmação chamando extraterrestres de "demônios vindos de outra dimensão".

Além do próprio Gevaerd, a conferência vai contar com a participação do jornalista e ex-funcionário do Ministério da Defesa do governo britânico Nick Pope; e do físico e ativista ufológico americano Stephen Bassett.

"O acobertamento que existe no mundo sobre vida fora do Planeta Terra está ruindo rapidamente. O que está acontecendo hoje é uma preparação para revelações que devem vir à público até o meio do ano que vem", falou Gevaerd.

Para ele, a pressão da mídia e de estudiosos está rompendo a barreira imposta por alguns governos.

"São muitos relatos, muitos indícios e provas. Nos Estados Unidos, já não existe mais escapatória. É questão de tempo. Aqui no Brasil, vários militares apoiam a iniciativa dos arquivos serem abertos totalmente e a verdade também virá à tona", disse.

O próprio Gevaerd afirmou já ter avistado objetos voadores não identificado duas vezes.

"A primeira vez em Nevada, nos Estados Unidos, em pleno deserto. Nessa ocasião, fui acompanhado por uma nave gigante por vários quilômetros", relatou. "A segunda vez foi em Campo Grande, durante uma filmagem no Pantanal. A caminhonete que estávamos atolou e um objeto iluminado se aproximou. Infelizmente, não conseguimos filmá-lo."

Terra plana

O que Gevaerd não admite é o "barulho" que terraplanistas têm feito ultimamente - principalmente nas redes sociais. Perguntado sobre o tema, ele foi enfático.

"Como podem ter tantos seguidores? Como podem levar isso a sério? A ideia de uma Terra plana é medieval e sem sentido. A ufologia é o oposto disso. Ufologia anda de mãos dadas com a ciência e com os avanços tecnológicos", comentou. "Voltamos 500 anos na história? Não tem nem como discutir uma coisa dessas", completou.

O Brazil UFO Summit ocorre 11 dias depois da Convenção Nacional da Terra Plana (Fat Con Brasil 2019). O evento ocorreu no Teatro Liberdade, na região central da cidade, no último dia 10. Segundo seus organizadores, cerca de 400 pessoas se reuniram para assistir a 10 palestrantes discutirem o formato da Terra.

O organizador do evento, o jornalista Jean Ricardo, foi procurado pelo Estado para comentar a posição do ufólogo sobre a teoria da Terra Plana.

"A teoria da Terra plana é muito mais antiga que a teoria do heliocentrismo. A Terra realmente orbita o Sol? O heliocentrismo é na verdade o 'apollonismo', ou mais explicitamente, o anticristianismo. O heliocentrismo é a adoração do Sol. Ao longo dos séculos, foi chamada de ciência para tentar disfarçar o óbvio: heliocentrismo é uma religião anticristã", disse.

Ricardo ainda completa: "Sobre a existência de seres extraterrestres, esses não vêm de outros planetas e, sim, de outras dimensões. Na verdade, são demônios. Fui ufólogo na minha adolescência e acreditava que os ETs vinham de outros planetas. Hoje, sei que nada pode entrar na Terra e nada pode sair, devido à existência do domo que protege o nosso mundo da água exterior".

