Cúmplice de mordomo do papa será julgado em 5 de novembro Um especialista em computação do Vaticano será julgado em 5 de novembro por ajudar e ser cúmplice de Paolo Gabriele, ex-mordomo do papa que foi condenado este mês por roubar documentos papais, afirmou um porta-voz da Santa Sé nesta terça-feira.