Curso ‘Estado’convoca 60 candidatos para entrevista final entre os dias 17 e 19

SÃO PAULO - A Universidade de São Paulo (USP), com dez alunos, foi a escola que mais estudantes classificou na primeira etapa de seleção para o 21º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado, que registrou 1.901 inscrições. A primeira fase, uma prova escrita, foi realizada no dia 1º, no campus Vergueiro da Unip/Objetivo, e selecionou 60 pré-classificados para o programa de extensão universitária em jornalismo, reconhecido pela Universidade de Navarra, na Espanha. Os pré-aprovados serão entrevistados entre os dias 17 e 19 para a definição dos 30 admitidos no programa.

Dentre os candidatos pré-classificados, há jovens jornalistas do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Estado de São Paulo classificou 36 candidatos. Do total, 29 vêm de instituições particulares e 31, de públicas.

As provas foram processadas pelo Departamento de Informática da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). O curso será realizado entre 1º de setembro e 10 de dezembro, com enfoque predominantemente prático, que inclui encontros com experientes profissionais do Brasil e do exterior e atividades que simulam o exercício profissional, abrangendo todas as áreas do Grupo Estado.

Patrocinado pela Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo, o 21º Curso Estado de Jornalismo incluirá em seu currículo trabalhos específicos para a formação de jornalistas multimídia.

Classificados

São os seguintes os 60 candidatos pré-classificados para o programa deste ano. Eles devem se apresentar no dia e hora indicados, na sede do Estado (Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55), com duas fotos 3x4 e currículo resumido:

17.08/3ª feira–9 horas - Amanda Agutuli, Amon Guimarães Borges, André Reguero Marques, Andréa Cristiane Carneiro, Arthur dos Santos Costa, Bernardo Barbosa de Almeida, Bruna Maia Carrion Acosta, Bruno Victor Toranzo, Carolina Almeida Barbosa Lima e Charles Jungles Nisz Lourenço.

17.08/3ª feira–14 horas -, Daniela Schmid Marques, Danilo Cruz Dainezi, Érica Saboya Brito Dal Col, Fábio Pupo, Felipe Frazão de Queiroz, Felipe Tau Carneiro, Flávia Maia Pimentel Vieira, Francisco José da Silva Junior, Frederico de Faria e Silva e Guilherme Adzgauskas Waltenberg.

18.08/4ª feira–9 horas - Gustavo Coltri Skrotzky, Gustavo de Oliveira Antonio, Gustavo Menezes Aleixo, Gustavo Santos Ferreira, Henrique de Oliveira Bolgue, Ivan Martínez Vargas de Souza, José Ismar Petrola Jorge Filho, Juliana Aparecida da Silva Salviati, Leandro Machado de Souza e Lucas César de Medeiros Sampaio.

18.08/4ª feira–14 horas - Marcela Maciel Souza, Mariana Bezerra de Souza, Mariana Congo Izidoro, Mariana Martins Pasini, Mariana Queiroz Barboza, Marina Mendonça Estarque, Mônica Wanderley da Silva, Murillo Ferrari, Nayara Fraga Sampaio e Nilbberth Pereira da Silva.

19.08/5ª feira–9 horas - Pablo Augusto Relly, Paula Bianca Bianchi, Paulo Roberto Ribeiro de Andrade, Pedro de Souza Lima Brodbeck, Pedro Henrique Carvalho Pinto de Abreu, Rafael Magela Balago Jacinto, Ramon de Andrade Vitral, Raphael Ken Ichi Sassaki, Reinaldo Di Giácomo Adri e Renato Sanchez.

19.08/5ª feira–14 horas - Ricardo Fernandes dos Santos, Rodolfo Blancato de Barros, Rodrigo Barros da Rocha Martins, Romina Cácia, Stevan Felipe Soares Camargo, Tiago Pereira Nocera, Tiago Rogero de Miranda Dias, Vanessa Corrêa da Silva, Vitor Lillo Silva e Vivian de Oliveira Neves Fernandes.