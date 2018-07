De bengala, papa inicia viagem à América Latina

Repórteres que o acompanharam ao aeroporto Fiumicino, em Roma, o viram entrando de bengala no avião que levará ao México e Cuba.

O pontífice, que completa 85 anos no mês que vem, nunca havia aparecido publicamente de bengala, segundo vaticanólogos. No ano passado, ele começou a usar uma plataforma móvel para percorrer o corredor da basílica de São Pedro, em vez de caminhar.

O Vaticano diz que a plataforma serve para poupá-lo do cansaço, e que não indica problemas graves de saúde.

Ao chegar ao México, o papa deve descansar por 24 horas antes de iniciar sua agenda, contrastando com a incessante atividade que marcava as visitas pontifícias do seu antecessor, João Paulo 2º, antes do declínio da sua saúde nos últimos anos de vida.

(Reportagem de Philip Pullella)