Debate sobre comportamento abre evento ambiental

Aconteceu nesta quarta-feira (14) o primeiro dos três Encontros Estadão & Cultura, uma série de debates com temas relacionados ao meio ambiente que vai até sexta-feira (16). Para a discussão sobre Comportamento verde - a etiqueta do século 21, estiveram presentes no teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a analista de tendências Lígia Krás, a arquiteta e ambientalista Marussia Whately e a psicóloga e consultora em marketing Beth Furtado. O encontro foi conduzido por Rodrigo Villela, editor do Estadão.

O debate, presenciado por cerca de 70 pessoas, levantou análises sobre uma das tendências mais presentes na sociedade atual: o consumo sustentável. A pertinência do tema se deve, na opinião de Beth, à necessidade de adaptação do ser humano ao novo cenário que se configura no planeta. "Já passou da fase do mudar por amor. Agora vamos ter que mudar pela dor", acredita. O "modismo do sustentável" foi também abordado, de forma crítica. "Por ter virado 'moda', a sustentabilidade é vista como algo superficial por muita gente. Criou-se uma banalização do conceito", criticou Marussia.

A relação do consumidor com o mercado esteve no centro da discussão durante grande parte do tempo. "O consumo é a chave deste problema", definiu Beth. Para a psicóloga, o ser humano precisa resolver questões ligadas à sua autoestima para então acabar com o problema do consumo desenfreado. "O mercado fornece porque as pessoas pedem". Para Lígia, acontecimentos como a recente crise financeira mundial obrigam o consumidor a repensar suas ações. "Momentos como aquele levam a um aprendizado", acredita a analista gaúcha.

O fim do evento ainda reservou uma surpresa: duas pessoas da plateia mostraram indignação pelo fato de não ter havido discussão sobre energia limpa. Um deles, ex-professor, subiu ao palco, a convite da equipe do caderno Planeta, e expôs paineis sobre um sistema inédito de geração de energia eólica, criado por ele.

Amanhã tem mais. A partir das 12h30, Denis Russo Bugierman (jornalista e editor do blog Isso não é normal), Luiz Gonzaga Alves Pereira (presidente da Loga Logística Ambiental) e Sergio Luis Mendonça Alves (Secretário Adjunto e Diretor do Departamento de Limpeza Urbana – Limpurb) discutem o tema Lixo - nova legislação e coleta seletiva. A entrada é gratuita.