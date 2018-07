Descoberta a mais profunda chaminé vulcânica dos mares

Cientistas usando um submarino de controle remoto descobriram a mais profunda chaminé vulcânica já encontrada, e dizem que as águas superaquecidas em seu interior podem conter espécies marinhas desconhecidas e, talvez, pistas para a origem da vida na Terra.

Especialistas a bordo do RRS James Cook dizem ter encontrado a chaminé vulcânica a mais de 5 km de profundidade, abaixo da superfície da região caribenha conhecida como a Fossa Cayman, um cânion do fundo do mar que serviu de cenário para o filme O Segredo do Abismo, de James Cameron.

Água superaquecida irrompe de coluna metálica no fundo do mar. National Oceanography Centre/AP

O geólogo Bramley Murton, piloto do submarino, disse que explorar a área foi "como percorrer a superfície de outro mundo", completo com torres de minerais coloridos e espessas manchas de micro-organismos fluorescentes.

Chaminés, ou fumarolas, vulcânicas são regiões onde a água do mar mergulha em pequenas rachaduras que vão fundo na crosta terrestre - algumas com mais de 2 km de profundidade. A temperatura ali pode chegar a 400º C, produzindo uma água quente o bastante para derreter chumbo.

O fluido quente e rico em minerais dissolvidos é expelido de volta para as águas geladas do oceano, criando um efeito semelhante à propagação de fumaça no ar e deixando para trás colunas de minério, algumas com vários metros de altura. A enorme pressão - 500 vezes maior que a da atmosfera - impede que a água entre em ebulição.

O ambiente nas fumarolas pode parecer brutal, com pressão intensa, calor enorme e metais tóxicos, mas essas áreas abrigam colônias de animais exóticos, como camarões cegos, caranguejos gigantes e grandes vermes.

A base desse ecossistema é uma bactéria que processa o enxofre e o metano que emergem da fumarola.

Como a nova fumarola fica quase um quilômetro Amis ao fundo do que qualquer outra já descoberta, cientistas especulam que ela pode ser a mais quente já descoberta. O estudo dessa área poderá interessar não apenas a biólogos mais também a físicos que pesquisam "fluidos supercríticos", líquidos que existem em condições extremas.

A expedição também poderá revelar formas de vida especialmente adaptadas às condições da Fossa.

Fumarolas submarinas também podem ter tido, segundo alguns cientistas, um papel na origem da vida na Terra.