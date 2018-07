Descobertos animais marinhos que vivem sem oxigênio

Pesquisadores italianos e dinamarqueses descobriram, nas profundezas do Mediterrâneo, três espécies de animais multicelulares que vivem sem oxigênio.

As células dessas criaturas nem têm mitocôndrias, as organelas responsáveis pelo consumo do gás no corpo de plantas e animais.

A equipe de Roberto Danovaro retirou as criaturas da Bacia Atalante, a mais de 3.000 metros de profundidade, ao largo da costa grega.

As espécies foram classificadas no filo Loricifera, e os indivíduos têm cerca de 1 milímetro de comprimento.

Uma prévia do artigo científico, ainda em elaboração, que vai descrever em detalhes a descoberta pode ser lida aqui.