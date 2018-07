Descobertos destroços de navio do século 19

Arqueólogos canadenses descobriram os destroços de um navio que pode ter sido o descobridor da Passagem do Noroeste, via marítima acima do Círculo Polar Ártico. Eles afirmam que o HMS Investigator está em boas condições, 150 anos após ter sido abandonado. Ele foi o navio britânico enviado em busca de duas embarcações que faziam parte da expedição lançada pela Marinha Real em 1845 para descobrir uma ligação entre Atlântico e Pacífico pelo noroeste do Canadá.