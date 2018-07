Desdobramentos de corrupção na Prefeitura foram destaques do noticiário no fim de semana

Os desdobramentos da prisão de quatro auditores fiscais da Prefeitura de São Paulo envolvidos em esquema de propinas para sonegação de impostos foram destaques do noticiário no final de semana. No setor econômico, a entrevista da presidente da Petrobrás, Graça Foster, ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, e a lista de credores da OGX, empresa de Eike Batista, repercutiram.

Veja os destaques do noticiário no fim de semana:

1 - Gravações citam doação de R$ 200 mil a secretário de Haddad feita por auditor preso. Auditor fiscal que ocupava cargo de assessor técnico é exonerado e um dos presos optou pela delação premiada; ele foi solto nesta segunda-feira.

2 - "Se eu não der resultado, me demite", diz Graça Foster em entrevista exclusiva.

3 - Jornalistas franceses são sequestrados e mortos no Mali.

4 - OGX tem entre credores até fornecedor do cafezinho.

5 - Aloísio define partida eSão Paulo vence a Portuguesa. Veja fotos.

6 - Dilma assina decreto que autoriza migração de rádios AM para FM.

7 - Objeto atinge Justin Bieber durante show em São Paulo e artista termina apresentação antes da hora. Veja o vídeo.

8 - Sem reconquistar eleitor jovem, Dilma vê profecia de marqueteiro se desfazer.

9 - Serra Pelada renasce com novas tecnologias – e suspeitas de sempre.

10 - Cientista social explica de onde vêm e o que pensam os black blocs.