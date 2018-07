Destroço pode levar astronautas a dormir em cápsula de fuga

A tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS) talvez tenha de passar a noite na cápsula Soyuz que é mantida atracada á base orbital para o caso de uma fuga de emergência ser necessária. Um pedaço de lixo espacial, destroço de um foguete russo, pode colidir com a ISS por volta da 1h48 da madrugada de sábado (hora de Brasília).

Segundo nota publicada no site da Nasa, o pedaço de foguete foi detectado tarde demais para permitir que a estação fosse tirada de seu caminho. Funcionários da Nasa seguem rastreando o fragmento para calcular sua trajetória exata com mais precisão. A decisão de recolher os astronautas à Soyuz ainda não foi tomada.

Em março desde ano, a tripulação da ISS foi orientada a buscar refúgio na Soyuz, quando um pedaço de lixo espacial aproximou-se da base. Naquela oportunidade, o destroço flutuou para longe sem causar dano.

Além de aguardar a palavra final do comando de missão a respeito do destroço orbital, os seis astronautas a bordo preparam-se para a chegada à estação de um novo módulo de fabricação russa, o MRM2, que deve ser lançado de Baikonur, no Casaquistão, em 10 de novembro.

A tripulação também realiza testes no Aparato de Processamento de Urina, que está desligado.