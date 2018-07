Dois dos quatro grupos do HIV têm origem em gorilas

Dois dos quatro grupos conhecidos do HIV-1, causador da aids, tiveram origem em gorilas das planícies do oeste da África, de acordo com estudo publicado nesta segunda-feira, 2, na revista PNAS por um grupo internacional de cientistas. A equipe foi liderada por Martine Peeters, da Universidade de Montpellier (França).

Já se sabia que o HIV-1 havia passado de outras espécies de primatas para humanos, em pelo menos quatro ocasiões distintas, gerando quatro linhagens diferentes de HIV-1: os grupos M, N, O e P. Há cerca de 15 anos, o mesmo grupo de cientistas descobriu que os tipos M e N tiveram origem em duas comunidades de chimpanzés geograficamente separadas, no sul de Camarões. As origens dos grupos O e P, no entanto, permaneciam desconhecidas até agora.

Segundo os autores, os quatro grupos do vírus, com origem na transmissão cruzada entre espécies, tiveram resultados muito diferentes entre os humanos. O grupo M, o mais importante, levou a aids a se tornar uma pandemia, infectando mais de 40 milhões de pessoas no mundo. Os grupos N e P, ao contrário, são raríssimos e infectaram poucos indivíduos em Camarões. O grupo O não se alastrou como o grupo M, mas infectou cerca de 100 mil pessoas na África Ocidental.

A equipe fez estudos genéticos em amostras de fezes de gorilas de vários locais em Camarões, Gabão, República Democrática do Congo e Uganda, em busca de evidências de infecção pelo SIVgor, o vírus da imunodeficiência achado em gorilas. Eles identificaram animais infectados em quatro locais nas planícies ocidentais de Camarões. “O sequenciamento viral mostrou alto grau de diversidade genética entre vários gorilas. Duas das linhagens do vírus dos gorilas eram especialmente próximas dos grupos O e P do HIV-1, indicando que eles tiveram origem nos gorilas das planícies do oeste”, disse Peeters.