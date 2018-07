Eclipse solar marca despedida do inverno no Hemisfério Norte

COPENHAGUE - Um eclipse do sol marcou a despedida do inverno no Hemisfério Norte nesta sexta-feira, 20. O fenômeno começou no Oceano Atlântico, em frente à costa africana, a uma latitude de 20º, e se encerrou na cidade russa de Krasnoyarsk, no planalto central da Sibéria.

Os únicos lugares do mundo onde o sol ficou completamente coberto pela lua durante alguns segundos foram as Ilhas Faroe - território autônomo da Dinamarca localizado no norte do Atlântico - e o arquipélago norueguês de Svalbard, no Oceano Ártico.

O eclipse, que durou mais de quatro horas, foi visível também parcialmente na Europa, no norte da África e no norte da Ásia. Em várias regiões da Europa, a população se reuniu para observar o fenômeno./EFE