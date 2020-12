Eclipse solar poderá ser visto parcialmente no Brasil na próxima segunda-feira

SÃO PAULO - Na tarde da próxima segunda-feira, 14, um eclipse solar total poderá ser observado no Chile, na Argentina e no sul dos oceanos Pacífico e Atlântico. As cidades chilenas de Temuco e Villarrica estão entre os melhores locais para o fenômeno ser observado. Em outros países da América do Sul, como no Brasil, no Peru e na Bolívia, será visto de forma parcial.

O fenômeno que faz o dia se transformar em noite por alguns minutos ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. "Como a Terra gira ao redor do Sol num plano, supondo que o Sol esteja no centro da face superior de uma mesa, a Terra se move em torno do Sol no nível desta superfície. Ao mesmo tempo, a Lua gira em torno da Terra, mas o plano de órbita lunar é inclinado um pouco mais de 5º em relação à face da mesa e geralmente a Lua passa acima ou abaixo do Sol. Mas quando a Lua cruza o plano da órbita da Terra, entre o Sol e o nosso planeta, e todos ficam alinhados, ocorre um eclipse solar", explica Paulo Sergio Bretones, professor do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Onde poderá ser visto no Brasil?

Em cidades das regiões sudeste, sul e centro-oeste.

Em São Paulo, o eclipse começará às 12h45 (horário de Brasília), quando a Lua Nova começará a 'tocar' o disco do Sol. "A Lua irá cada vez mais ocultar o disco do Sol até que, às 14h04, o Sol terá 43% de seu diâmetro coberto pelo nosso satélite. Nesse momento, quando 31% da área do Sol for obscurecida pelo disco lunar, estará a 62 graus de altura sobre o horizonte. Então, a Lua começará a sair da frente do Sol até que às 15h16min sairá por completo", explica Bretones.

Em Porto Alegre, o fenômeno poderá ser visto parcialmente a partir das 12h23 (horário de Brasília). A previsão é de que 60% do disco do Sol esteja encoberto pela Lua às 13h50. O eclipse solar parcial deve durar até as 15h12.

Em Cuiabá, o eclipse parcial começará às 11h33 (horário de Brasília), com previsão de término às 13h29. A visão máxima está prevista para as 12h32.

Quais os cuidados recomendados?

Mesmo com a possibilidade de acompanhar transmissões por sites e redes sociais, o professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar aconselha que as famílias aproveitem este momento olhando para o céu. "É possível prestigiar o fenômeno mesmo com a pandemia da covid-19, tomando todos os cuidados com uso de máscara facial e mantendo o distanciamento social, e também tomando as medidas de segurança para evitar olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada", orienta ele.

Durante o eclipse, é muito perigoso observar o Sol diretamente, pois ele pode produzir queimaduras na retina, causando cegueira. "É extremamente perigoso olhar para o Sol com qualquer instrumento óptico como binóculos, lunetas, telescópio sem filtros especiais ou mesmo uma máquina fotográfica. Veja o que acontece quando se queima uma folha utilizando-se uma lente para focar a luz do Sol. Não se deve usar óculos escuros, vidros esfumaçados, radiografias ou negativos de filmes revelados, pois podem não bloquear as radiações não visíveis como o infravermelho e o ultravioleta. Contudo, existem óculos para observação solar com filtro de mylar. Deve-se tomar o cuidado de observar o fenômeno com um filtro apropriado e o mais indicado seria o usado em máscara de soldador número 14, disponível em lojas de ferragens, pois eles bloqueiam os raios solares que prejudicam à saúde", aconselha Bretones.

Segundo o especialista, melhor ainda seria projetar a imagem do Sol numa tela. "Se for utilizado um instrumento, como uma pequena luneta ou binóculo, deve-se alinhá-lo com o Sol, sem observá-lo e colocar um anteparo com a imagem do Sol no foco. Pode-se cobrir um pequeno espelho com um papel com um orifício e projetar a imagem do Sol numa parede", disse.

Transmissões ao vivo

A partir das 11h40 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) irá transmitir o momento em que a Lua Nova cobrirá todo o disco do Sol durante o último eclipse solar total de 2020. Acesse aqui.

O eclipse que poderá ser visto em sua totalidade em cidades do Chile, Argentina e no sul dos oceanos Pacífico e Atlântico também pelo site Time and Date.

Neste ano, contando o do dia 14, serão ao todo seis eclipses, dois do Sol e quatro da Lua, sendo que os eclipses lunares foram mais difíceis de serem observados.

Outros fenômenos

Na próxima segunda-feira, 14, o eclipse lunar total virá acompanhado de outros dois fenômenos: o cometa Erasmus e meteoros da chuva Geminídeas.

Sobre a possibilidade de o cometa ser observado, a limitação é praticamente a mesma no mundo todo. "O cometa Erasmos seria visível de madrugada com magnitude 5.6, contudo, está a uma distância de cerca de 13 graus com relação ao Sol e isso dificulta a observação", explica o professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. A última vez que um cometa apareceu durante um eclipse solar total foi em 1948.

Já a chuva de meteoros Geminídeas, que deve ocorrer até 19 de dezembro, poderá ser visível. No entanto, não há previsão de onde será melhor a observação. "Este é um fenômeno observado em locais mais afastados de regiões urbanas e também difícil de ser observado em épocas chuvosas. Mas na madrugada de 13 para 14 de dezembro, no fim de semana, ocorrerá o pico por volta das 2 horas da madrugada", acrescenta Bretones.

Excepcional alinhamento de Júpiter e Saturno poderá ser visto da Terra

Durante o ano de 2020, Júpiter e Saturno foram se aproximando um do outro no céu. A aproximação resultará em um fenômeno astronômico raro que não ocorre desde a Idade Média e poderá ser visto da Terra entre 16 e 21 de dezembro, com distância mínima no último dia. A proximidade fará com que os dois corpos celestes pareçam um planeta duplo. Esse tipo de fenômeno ocorre devido às órbitas dos planetas em torno do Sol, portanto são perfeitamente previsíveis.

"Do ponto de vista estritamente técnico, não é um fenômeno de grande importância já que a mecânica celeste é uma área bem conhecida e antiga da astronomia. Mas a importância vem da raridade de uma conjunção tão próxima assim", explicou Roberto D. Dias da Costa, professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo (USP).

Para quem quiser observar o fenômeno, "basta olhar na direção do pôr do sol no início da noite do dia 21 e observar os dois pontos brilhantes muito próximos um do outro. Nas noites imediatamente antes e depois dessa data, eles ainda estarão bem próximos. Como é um fenômeno lento, provavelmente veremos muitas fotos circulando nas redes sociais", disse Costa.