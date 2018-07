Em 20 dias, Stephen Hawking alcança 1,8 milhão de curtidas

Vinte dias após criar uma página no Facebook, o físico Stephen Hawking atingiu a marca de 1,8 milhão de seguidores. Ele criou a conta no dia 7 de outubro e somente no dia 24 publicou pela primeira vez.

Ele agradeceu aos seus leitores. "As conexões entre as pessoas cresceram infinitamente e, agora que eu tenho a chance, estou ansioso para compartilhar essa jornada com vocês. Sejam curiosos, eu sei que sempre serei. Bem-vindos e obrigado por visitar minha página do Facebook", escreveu.

O post teve quase 12 mil compartilhamentos e até a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, comentou a publicação: "É bom ter você por aqui".