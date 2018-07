Emissão de gases do efeito estufa é recorde em 2009

A agência sediada em Genebra afirma que as concentrações de gás carbônico aumentaram em 2009 em 1,6 parte por milhão, chegando a 386,8 partes por milhão. Antes da era industrial, a concentração média de gás carbônico era de 280 partes por milhão. Quanto maior a concentração de gases causadores do efeito estufa, mais o calor fica preso na atmosfera.

A WMO afirmou hoje que as recentes turbulências na economia mundial não reduziram de modo significativo as emissões de gases causadores do efeito estufa. "As concentrações de gases causadores do efeito estufa atingiram recordes apesar da desaceleração econômica", disse Michel Jarraud, secretário-geral da WMO. "Elas seriam ainda maiores, sem a ação internacional tomada para reduzi-las", notou ele.

Jarraud destacou o risco de problemas na região do Ártico, com o aumento das emissões. Segundo ele, a concentração de metano nas regiões frias da parte norte do mundo pode causar mudanças climáticas no futuro. Segundo ele, essa questão "é de grande preocupação e está se tornando um foco de pesquisas e observações intensivas". As informações são da Associated Press e da Dow Jones.