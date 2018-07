Empresa alemã cria ilusão de ótica em portas de garagem

Real ou imaginário. Imagens, como a do cavalo acima, são coladas sobre a porta da garagem com faixas de velcro

Uma empresa alemã criou um produto que tem o objetivo de quebrar a monotonia das portas de garagem: coberturas com imagens variadas que criam ilusões de ótica em três dimensões.

O produto é colado sobre a porta da garagem com faixas de velcro e deve ser instalado pelo próprio cliente. Os preços variam entre 169 euros (cerca de R$ 400) e 469 euros (R$ 1,1 mil), dependendo do tamanho da porta.

Os painéis são feitos de um material lavável e resistente, semelhante ao usado em lonas impermeáveis que cobrem mercadorias em caminhões.

Na praia. Para quem quer desestressar, uma garagem com motivo praiano é uma boa opção.

A empresa style-your-garage.com oferece imagens que vão desde temas da natureza, como praias ou cavalos, até "objetos de desejo" mais consumistas, como lanchas, motos clássicas e carros de corrida.

Para os bem-humorados, existem opções como enormes carrinhos de criança, estúdios de TV com motivos de seleções, no clima da Copa do Mundo, celas de prisão e até escadas rolantes para o céu e o inferno.

A firma alemã permite o envio de imagens pessoais para criar capas para garagem com fotos de álbum de família e outros.

Garagem aérea. Quem sabe não poderia ter uma avião pousando na frente da sua casa?

A empresa baseada em Munique também oferece em sua página a possibilidade de qualquer pessoa fazer parcerias com a empresa, através de um tema de criação própria. Basta enviar um desenho para uma garagem e enviar. Se for aprovado, a style-your-garage.com promete ceder parte dos lucros que ele venha a gerar.

