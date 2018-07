Empresa aplica tecnologia para criar supermercado sem caixas ou filas

A gigante norte-americana de logística e comércio digital Amazon apresentou nesta segunda-feira, 5, a "Amazon Go", uma rede de supermercados que não tem caixas e onde não é necessário esperar para pagar a cesta de compras.

O usuário deste projeto, ainda em versão beta, só precisa baixar um aplicativo para celular, escanear um código para acessar o supermercado, adquirir o que deseja e deixar o estabelecimento sem mais interação.

Um conjunto de câmeras, sensores e a utilização de sistemas de "deep learning" colocam todas as compras no carrinho do aplicativo ou as retiram se o usuário mudar de ideia, e formalizam o pagamento assim que o cliente deixa o supermercado.

A Amazon diz que trabalhou neste conceito por quatro anos e conseguiu que se tornasse realidade ao

"ampliar os limites da visão computadorizada e o 'machine learning' para criar uma loja na qual o consumidor simplesmente leve o que quiser".

"Machine learning" e "Deep learning" são sistemas que aplicam princípios computadorizados para ajudar a melhorar algoritmos de previsão e constituem um passo anterior para a inteligência

artificial.

O conceito patenteado pela Amazon se chama "Just Walk Out" (Simplesmente saia) e será aplicado primeiramente em Seattle (Washington), onde fica a sede da empresa. /EFE