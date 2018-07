Encontrado local de onde Colombo partiu rumo às Américas

Arqueólogos anunciaram a descoberta do ponto exato de onde Cristóvão Colombo partiu, em 1492, para descobrir a América. Com dois meses de escavações em La Fontanilla, na cidade de Palos de La Frontera, região de Andaluzia na Espanha, foram encontradas peças artesanais e de pesca que pertenciam ao porto de Palos, de onde saíram as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina.

De acordo com informações da agência de notícias EFE, os pesquisadores localizaram sete fornos, utilizados para a produção de cerâmicas, tijolos, alimentos e cal, um espaço para descarte de produtos com defeitos e restos da alota, lugar onde eram feitas as transações portuárias.

Foi a descoberta desses itens que permitiu determinar o ponto exato de partida de Colombo rumo à América, segundo o professor de arqueologia Juan Miguel Campos, que lidera os trabalhos de escavação no local. Ele explica ainda que o porto original tinha espaço suficiente para comportar as embarcações. "Era um porto natural, protegido dos ventos e afastado das correntes, além de econômico porque permitia, sem muita transferência, a carga e descarga de mercadorias."

Os arqueólogos ainda têm pela frente mais um mês de escavações e ao final desse período será feito um trabalho de verificação dos indícios encontrados e a reunião de todas as informações sobre o histórico do porto. Além disso, a equipe fará uma reconstrução virtual da área.