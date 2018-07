Encontrados mais seis planetas fora do sistema solar

SÃO PAULO - A equipe do satélite franco-europeu-brasileiro CoRoT (Convection, Rotation and planetary Transits, na sigla em inglês) anuncia nesta segunda-feira, 14, a descoberta de mais seis planetas e de uma pequena estrela fria (anã marrom) fora do sistema solar. Todos os corpos são maiores que a Terra.

O Brasil participa dessa missão espacial que se destina principalmente à descoberta de exoplanetas e ao estudo da estrutura interna e evolução estelar.

Os cientistas brasileiros têm participado ativamente das pesquisas com o satélite e das descobertas de novos planetas, como no caso dos seis novos anunciados.