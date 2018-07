Enem e declaração de Dilma contra vandalismo em São Paulo foram destaques no noticiário do fim de semana

As provas do Enem e a declaração da presidente Dilma Rousseff contra o vandalismo no protesto que ocorreu em São Paulo, na última sexta-feira, foram os destaques do noticiário neste final de semana. No esporte, o título de Sebastian Vettel na Fórmula 1, o quarto de sua carreira, e o retorno do Palmeiras à Série A do Campeonato Brasileiro estiveram em evidência.

Veja os destaques do noticiário no fim de semana:

1 - Enem é considerado cansativo. Gazolina com z em questão do exame vira piada nas redes sociais. Veja fotos.

2 - Dilma considera como 'barbárie' vandalismo em São Paulo. Acusado de agredir coronel é preso e PM promete resposta a bando.

3 - Nordeste receberá maioria dos profissionais na segunda etapa do Mais Médicos.

4 - Enchentes deixam pelo menos 48 mortos na Índia.

5 - Aécio Neves critica 'desgoverno do PT'.

6 - Engavetamento de 14 carretas provoca lentidão na Régis Bittencourt.

7 - Loteria online enfrenta lobby de lotéricas.

8 - Milhares protestam contra Putin nas ruas de Moscou.

9 - Sebastian Vettel é campeão da Fórmula 1.

10 - Após empate, Palmeiras volta à Série A do Brasileiro.