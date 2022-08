Entenda como a mastigação moldou a evolução humana; estudo apresenta análises

Kate Golembiewski, The New York Times

Os seres humanos gastam cerca de 35 minutos todos os dias mastigando. Isso é o equivalente a mais de uma semana inteira de cada ano. Mas isso não é nada comparado ao tempo gasto mastigando por nossos antepassados: os chimpanzés mastigam 4,5 horas por dia e os orangotangos, 6,6 horas.

As diferenças entre nossos hábitos de mastigação e os de nossos parentes mais próximos oferecem pistas sobre a evolução humana. Um estudo publicado quarta-feira, 17, na revista Science Advances explora quanta energia as pessoas usam enquanto mastigam e como isso pode ter guiado – ou sido guiado por – nossa transformação gradual em humanos modernos.

A mastigação, além de evitar engasgos, torna a energia e os nutrientes dos alimentos acessíveis ao sistema digestivo. Mas o próprio ato de mastigar exige que gastemos energia. Adaptações dos dentes, mandíbulas e músculos desempenham um papel na eficiência da mastigação dos humanos.

Adam van Casteren, autor do novo estudo e pesquisador associado da Universidade de Manchester, na Inglaterra, diz que os cientistas não se aprofundaram muito nos custos energéticos da mastigação, em parte porque, em comparação com outras coisas que fazemos, como caminhar ou nos manter funcionando, é uma pequena fração de uso de energia. Mas mesmo vantagens comparativamente pequenas podem desempenhar um grande papel na evolução, e ele queria descobrir se esse poderia ser o caso da mastigação.

Para medir a energia gasta na mastigação, Van Casteren e seus colegas equiparam os participantes do estudo com capuzes de plástico que se parecem com “o capacete de um astronauta”, disse ele. Os capuzes foram conectados a tubos para medir oxigênio e dióxido de carbono da respiração.

Como os processos metabólicos são alimentados por oxigênio e produzem dióxido de carbono, as trocas gasosas podem ser uma medida útil para a quantidade de energia que uma atividade consome. Os pesquisadores então deram chiclete aos participantes.

No entanto, os participantes não receberam o tipo açucarado; as bases de goma que mastigavam eram insípidas e inodoras. Os sistemas digestivos respondem a sabores e aromas, então os pesquisadores queriam ter certeza de que estavam medindo apenas a energia associada à mastigação e não a energia de um estômago se preparando para uma refeição saborosa.

Os sujeitos do teste mastigaram dois chicletes, um duro e outro macio, por 15 minutos cada. Os resultados surpreenderam os pesquisadores. O chiclete mais macio aumentou as taxas metabólicas dos participantes cerca de 10% mais do que quando estavam descansando; a goma mais dura causou um aumento de 15%.

“Achei que não haveria uma diferença tão grande”, disse o Van Casteren. “Mudanças muito pequenas nas propriedades do material que você está mastigando podem causar aumentos bastante substanciais no gasto de energia, e isso abre todo um universo de perguntas.”

Custos metabólicos

Como mastigar alimentos mais duros – ou, neste caso, chicletes mais duros – consome significativamente mais energia, esses achados sugerem que os custos metabólicos da mastigação podem ter desempenhado um papel importante em nossa evolução.

Tornar os alimentos mais fáceis de processar através do cozimento, amassar alimentos com ferramentas e cultivar culturas otimizadas para comer pode ter diminuído a pressão evolutiva para sermos super-mastigadores. Nossas necessidades de mastigação em evolução podem até ter moldado a aparência de nossos rostos.

“Uma coisa que ainda não conseguimos descobrir é por que o crânio humano é tão engraçado”, disse Justin Ledogar, antropólogo biológico da East Tennessee State University, que não esteve envolvido no estudo.

Em comparação com nossos parentes mais próximos, nossos esqueletos faciais são delicadamente construídos com mandíbulas, dentes e músculos de mastigação que são todos relativamente pequenos. “Tudo isso reflete uma dependência reduzida da mastigação forçada”, explicou ele.

Mas ele acrescentou que nossos rostos achatados e mandíbulas mais curtas nos permitem morder com mais eficiência. "Isso torna todo o processo de alimentação apenas metabolicamente menos caro", disse Ledogar.

Os humanos desenvolveram maneiras de mastigar de forma mais inteligente, não mais difícil. Van Casteren, que espera continuar sua pesquisa usando alimentos de verdade, diz que está animado com a perspectiva de aprender mais sobre como os humanos evoluíram.

“Conhecer as causas ambientais, sociais e alimentares que nos levaram a chegar aqui é infinitamente interessante para mim”, disse ele, porque permite à humanidade “tentar descobrir o caminho nebuloso à frente”