Equipe do satélite Kepler divulga dados de 306 possíveis planetas

Ilustração da sonda Kepler em órbita, na busca por outros mundos. Nasa

Cientistas ligados ao satélite Kepler, da Nasa, que vem realizando buscas por planetas semelhantes à Terra em órbita de outras estrelas, informa ter localizado 706 estrelas com "candidatos viáveis" a planetas, alguns com tamanho comparável ao da Terra. Se confirmados esses candidatos mais que dobrarão o total de planetas conhecidos fora do Sistema Solar, hoje me pouco mais de 400.

Os dados de 306 desses candidatos a planetas estão sendo divulgados nesta terça-feira, 15, para que cientistas de todo o mundo possam analisá-los e confirmar ou não a presença de outros planetas fora do sistema Solar. O restante da massa de dados, referente a 400 planetas, só será divulgada em fevereiro de 2011.

A decisão da equipe do Kepler de restringir o acesso da comunidade científica em geral à totalidade da informação foi justificada como necessária por conta de atrasos no programa, e também para evitar que um grande número de "falsos positivos" viesse a público mas, de acordo com o New York Times, a reserva dos dados até fevereiro está sendo considerada polêmica, e mesmo antiética, por alguns pesquisadores.

Na segunda-feira, o principal concorrente do Kepler na busca pelo primeiro planeta semelhante à Terra, o francês CoRoT - que conta com participação de brasileiros - havia anunciado a descoberta de seis planetas, todos maiores que a Terra.

A maioria dos 706 candidatos, segundo os pesquisadores ligados ao Kepler, aponta para planetas com menos da metade do raio de Júpiter. A apresentação dos dados divulgados pode ser vista online.