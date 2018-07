Equipes disputam prêmio da Nasa para criar elevador espacial

Um elevador que suba por um cabo até a órbita da Terra poderia ser um meio de transporte mais econômico que os foguetes de hoje. Esta é a meta do Space Elevator Games, um concurso com prêmio de US$ 2 milhões realizado durante esta semana no deserto de Mojave.

Em um teste crucial do conceito, robôs alimentados por raios laser tentarão escalar um cabo estendido a partir de um helicóptero, a mais de 1 km de altitude.

Três equipes classificaram-se para participar do evento, no leito seco de um lago próximo ao Centro Dryden de Pesquisas da Nasa. As tentativas devem ocorrer entre esta quarta-feira, 4, e quinta.

Financiado por um programa da Nasa para explorar propostas tecnológicas ousadas, o concurso é um passo no caminho para trazer o conceito de elevador espacial para a realidade. Embora a ideia seja antiga, a possibilidade da tecnologia só foi popularizada a partir do romance As Fontes do Paraíso, de Arthur C. Clarke.

Em vez de queimar combustível como os foguetes, elevadores elétricos poderiam subir e descer por um cabo ancorado a uma massa em órbita geoestacionária.

S eletricidade seria transmitida por meio de lasers baseados no solo que emitiriam feixes na direção de painéis fotoelétricos montados nos carros dos elevadores.

A competição já ocorre há três anos, e até hoje não produziu um vencedor.