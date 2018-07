ESA adia partida de satélite que estudará mudança climática

A Agência Espacial Europeia informa ter adiado o lançamento de seu novo satélite de exploração das geleiras e da mudança climática, marcado originalmente para 25 de fevereiro, por conta de dificuldades técnicas.

Nasa e Google podem se unir em projeto de monitoramento de emissões

Aumento de metano no Ártico dá pistas sobre aquecimento global

A ESA informou nesta sexta-feira, 19, que o satélite em si está bem, mas que há dúvidas quanto à reserva de combustível do foguete.

O porta-voz Daniel Skuca disse que o lançamento do Cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão, organizado por uma companhia privada usbeque, foi adiado por pelo menos uma semana.

A agência espacial diz que o CryoSat-2 é "o mais sofisticado satélite já criado para investigar os campos de gelo da Terra e mapear a espessura do gelo sobre mar e solo".

A missão tem por objetivo a compreensão do impacto do aquecimento global. Ele deveria ter entrado em funcionamento em 2005, mas uma falha no lançamento causou a destruição do equipamento.