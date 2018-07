ESA quer fabricar pão e cerveja no espaço

A Agência Espacial Europeia (ESA, sigla em inglês) enviará nesta semana à Estação Espacial Internacional (ISS) fermento para estudar como o produto se comporta na falta de gravidade e tentar elaborar no cosmos cerveja e pão.

"Queremos realizar a experiência em estado de microgravidade para saber o efeito do crescimento do fermento e conferir também se nestas condições se pode conseguir proteína" explicou hoje Ronnie Willaert, um dos autores do projeto.

As mostras de fermento serão enviadas à ISS na nave russa Soyuz TMA-16 que parte na quarta-feira e na sexta-feira chegará ao laboratório orbital com um cosmonauta russo, um astronauta americano e o turista espacial canadense Guy Laliberté, o fundador do famoso "Cirque du Soleil" (Cirque du Soleil).

Se o experimento der certo, os cientistas poderiam desenvolver tecnologias para produzir no espaço pão e cerveja para os astronautas, disse à imprensa Willaert, professor de bioengenharia da Universidade Aberta de Bruxelas, na base de Baikonur (Casaquistão).

O cientista detalhou que se trataria de uma cerveja especial, cuja presença de álcool não seria danoso, mas inclusive útil, para a saúde dos astronautas.

"Em princípio, a finalidade da experiência é fabricar alimentos e bebidas em condições de falta de gravidade terrestre, o que seria benéfico para as tripulações da estação espacial", disse o especialista, segundo a agência russa RIA Novosti.

Além disso, os resultados permitirão estudar novas possibilidades para fabricar em terra cerveja e pão de longa conservação.