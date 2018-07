Escola jesuíta alemã enfrenta escândalo de pedofilia

O escândalo de suposta pedofilia na escola de elite Canisius de Berlim, da ordem dos jesuítas, se agravou com a aparição de novas vítimas e a constatação, além disso, de que pessoas que sofreram abusos sexuais mandaram posteriormente seus filhos a esse mesmo centro.

Assim explicou a promotora Ursula Raue, encarregada das investigações, segundo a qual nas últimas horas várias supostas vítimas entraram em contato com ela por e-mail, assim como outras pessoas que simplesmente tinham ou achavam ter conhecimento dos casos.

As investigações sobre o caso foram abertas por iniciativa da própria direção da escola jesuíta, diante dos indícios de que nos anos 70 e 80 praticavam-se, aparentemente de maneira sistemática, abusos sexuais por parte dos professores com alunos.

Até agora se sabia dos casos de sete supostas vítimas, que tinham reclamado à direção do centro.

Ao que parece, alguns deles, apesar do que sofreram, enviaram posteriormente seus filhos a essa mesma escola de elite.

O caso foi divulgado nesta semana pela imprensa berlinense. O reitor da escola, o padre Klaus Mertes, disse à imprensa que oferece toda sua colaboração nas investigações policiais.

A escola Canisius é regida pela ordem dos jesuítas. Entre os seus ex-alunos, destacam-se personalidades do âmbito econômico e político, acrescentava o reitor .

O próprio Mertes, perante os indícios de abusos sexuais dos docentes, enviou semanas atrás uma carta a cerca de 600 ex-alunos de ambos os sexos, na qual expressava seu constrangimento pelos indícios de que no centro ocorreram "práticas vergonhosas", "de forma sistemática" e "durante anos".

A polícia abriu investigações, mas elas têm um final incerto, pois tais crimes já teriam prescrito. De acordo com o código penal alemão, os abusos sexuais prescrevem dez anos após terem sido cometidos.

No caso dos menores, como seria este, os dez anos são contados a partir do momento em que chegam à maioridade de 18 anos, ou seja, quando as vítimas atingem os 28 anos.

No caso da escola berlinense, se estima que as supostas vítimas tenham agora cerca de 40 anos.