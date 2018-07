Escolha de d. Orani não foi surpresa, mas de outros cardeais, sim

O anúncio da nomeação a cardeal do arcebispo do Rio, d. Orani João Tempesta, de 63 anos, feito na manhã deste domingo pelo papa Francisco não foi nenhuma surpresa, afinal a arquidiocese é tradicional sede cardinalícia. Inesperado foi o fato de outro brasileiro, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, d. Murilo Krieger, de 70 anos, não ter entrado na lista, pois Salvador, a diocese mais antiga do País, também é sede cardinalícia. O fato de ser tradicionalmente governada por um cardeal não significa, porém, uma regra que o papa tenha de obedecer. Aliás, o papa não tem de obedecer nada neste particular – a escolha é dele.

A relação dos escolhidos de Francisco tem algumas novidades interessantes, como a nomeação de um haitiano, d. Chibly Langrois, de 55 anos, bispo de Les Cayes. Ele é o mais moço dos novos cardeais e ocupa uma diocese do interior, não a da capital, Porto Príncipe. É um dos cinco representantes da América Latina na relação. Os outros são os arcebispos de Buenos Aires, Santiago do Chile, Manágua e Rio de Janeiro. Dos 16 nomeados, quatro são membros da Cúria Romana, entre eles d. Lorenzo Baldisseri, secretário do Sínodo dos Bispos e ex-núncio apostólico no Brasil.

Muito interessante a inclusão de d. Loris Francesco Capovilla, de 98 anos, que em 1988 renunciou à arquidiocese de Loreto e foi morar em Sotto Il Monte, na região de Bergasmo, a cidadezinha natal do papa João XXIII, de quem foi secretário particular. No fim do ano passado, Francisco telefonou a d. Capovilla e o convidou para visitá-lo em Roma. O arcebispo emérito (aposentado) prometeu ir para a canonização de João XXIII e João Paulo II, em 27de abril.

Agora, terá de viajar antes, para o consistório de 22 de fevereiro, quando os novos cardeais serão oficialmente nomeados. D. Capovilla e outros dois escolhidos – d. Fernando Sebastián Aguilar, arcebispo emérito de Pamplona, e d. Kelvin Edward Felix, emérito de Castries, capital de Santa Lúcia, nas Antilhas – recebem o título pelos serviços prestados à Igreja. Como ambos têm mais de 80 anos, não são mais eleitores no conclave para a eleição do papa.

Com a nomeação de 16 cardeais com direito a votar, Francisco refaz o número de 120 eleitores, aqueles que têm menos de 80 anos. Havia, até hoje cedo, 13 lugares vacantes e outros três ficarão vacantes até maio – o que significa que, com os 16 nomes anunciados, o quadro ficará completo. Nele não entram os três octogenários não eleitores homenageados pelo papa.