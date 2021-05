Espaçonave chinesa pousa com sucesso na superfície de Marte

Uma espaçonave chinesa não tripulada pousou com sucesso na superfície de Marte neste sábado, 15 (no horário chinês), informou a agência estatal de notícias Xinhua, fazendo da China o segundo país, depois dos Estados Unidos, a conseguir colocar de forma bem-sucedida um módulo de inspeção no Planeta Vermelho. A espaçonave Tianwen-1 pousou em um local ao sul da planície Utopia, “deixando uma pegada chinesa em Marte pela primeira vez", disse a Xinhua.

Um rover, chamado Zhurong, vai agora inspecionar o local de pouso antes de sair de sua plataforma para realizar missões. Tianwen-1, ou "Perguntas ao Céu", em homenagem a um poema chinês escrito há dois milênios, é a primeira missão independente da China para Marte. Uma sonda co-lançada com a Rússia em 2011 não conseguiu sair da órbita da Terra.

A espaçonave de 5 toneladas decolou do sul da China, na ilha de Hainan, em julho do ano passado lançada pelos poderosos foguetes Long March 5. Depois de mais de seis meses em trânsito, Tianwen-1 atingiu o Planeta Vermelho em fevereiro, onde estava em órbita desde então.

O presidente chinês Xi Jinping emitiu uma mensagem de parabéns a todas as pessoas envolvidas na missão.

"Vocês foram corajosos o suficiente para o desafio, buscaram a excelência e colocaram nosso país nas posições avançadas da exploração planetária", disse ele. "Sua notável conquista ficará para sempre gravada nas memórias da pátria e do povo".