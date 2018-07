Espaçonave Rosetta revela que água da Terra não veio de cometas

Resultados iniciais da espaçonave europeia Rosetta desafiam uma teoria sustentada durante muito tempo, segundo a qual os cometas trouxeram água à Terra primitiva, mostrou um estudo divulgado nesta quarta-feira, 10.

As análises químicas da água oriunda do cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, que a Rosetta orbita desde agosto, revelam que tem três vezes mais deutério - uma variação atômica do hidrogênio comum - do que o hidrogênio em moléculas de água na Terra, disse a cientista Kathrin Altwegg, da Universidade de Berna e integrante da missão Rosetta.