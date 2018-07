Esponja carnívora e cogumelo fálico estão em lista de descobertas de 2009

Peixe-sapo psicodélico (Foto: David Hall/seaphotos.com)

LONDRES - O Instituto Internacional para Exploração das Espécies (IISE, na sigla em inglês) da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, anunciou sua lista com as 10 maiores descobertas de 2009. Entre as espécies contempladas, está o peixe-sapo psicodélico, uma esponja carnívora e um verme que lança bombas de luz no fundo do mar.

Esponja comedora-de-insetos (Foto: Prince of Songkla University)

A lista é compilada todos os anos e participantes podem sugerir inclusões através do site do IISE, onde um comitê internacional de especialistas em taxonomia selecionam dez das milhares de novas espécies descritas todos os anos.

O 'Swima bombiviridis' lança bombas de luz no fundo do mar

Funcionários do IISE também são convidados a enviar sugestões. Entre os critérios está a importância da descoberta para a ciência.