'Estado' conquista três categorias do Prêmio Esso de Jornalismo

SÃO PAULO - Jornalistas do Estado conquistaram as categorias Fotografia, Informação Econômica e Criação Gráfica - categoria jornal do Prêmio Esso 2011, a mais importante premiação de jornalismo do país.

Entre os 1272 inscritos, o trabalho "Violência Abortada", de Epitácio Pessoa, levou o mérito de melhor fotografia. A chegada dos jornalistas evitou que um reciclador fosse arrastado por dois homens. A reportagem "As fraudes no banco de Silvio Santos", de David Friedlander, Leandro Modé, Fausto Macedo e Sonia Racy ganhou na categoria informação econômica e o trabalho "Troca de Olhares", de Dennis Fidalgo Doimo e André Graciotti, se destacou na criação gráfica.

O prêmio é patrocinado pela ExxonMobil e está na 56ª edição. Os premiados serão homenageados no dia 1º de dezembro de 2011, durante um jantar no Rio de Janeiro.