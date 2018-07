'Estado' ganha Prêmio Sebrae em internet e rádio

O Grupo Estado ganhou o primeiro lugar em duas categorias na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo, que elege as melhores reportagens sobre empreendedorismo.

O trabalho "No dia da pequena empresa, inspire-se com dez histórias de sucesso", dos jornalistas Daniel Fernandes, Carolina Dall’Olio, Ligia Aguilhar e Roberta Cardoso, venceu na categoria Webjornalismo. A mesma equipe levou também o segundo lugar na categoria Impresso, com a reportagem "Só o preço justo não basta".

Na categoria Radiojornalismo, o jornalista Wellington Carvalho, da rádio Estadão ESPN, ficou em primeiro com a reportagem "Pescadores de oportunidades".

Os vencedores na etapa estadual passam agora para a fase regional, disputando com trabalhos de veículos de comunicação do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A fase seguinte será a disputa nacional do prêmio, que acontece em Brasília.

A premiação referente ao Estado de São Paulo teve recorde de inscrições, com 308 reportagens, sendo 167 na categoria impresso, 64 na de telejornalismo, 44 em webjornalismo e 7 em radiojornalismo. Em TV, o vencedor paulista foi a reportagem "Os miseráveis do Brasil Rural", do programa Globo Rural, da TV Globo.

"Eu costumo dizer que a matéria-prima do micro e do pequeno empresário é a informação. Nesse processo, a mídia é fundamental", diz Bruno Caetano, diretor superintendente do Sebrae-SP.

Atualmente, 99% das empresas no Brasil são pequenas ou médias, segundo o Sebrae. Juntas, elas são responsáveis por um quinto do PIB (Produto Interno Bruto) do País. No primeiro trimestre, esse segmento foi responsável pela geração de mais de 70% dos empregos formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.