Estudo britânico sugere que mestiços são mais atraentes

Uma pesquisa feita pela Universidade de Cardiff, na Grã-Bretanha, sugere que as pessoas mestiças são vistas como as mais atraentes.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, no estudo, um conjunto de 1.205 fotos escolhidas aleatoriamente de pessoas brancas, negras e mestiças, encontradas no site de relacionamento Facebook, foram apresentadas a 40 estudantes do sexo feminino.

Elas deram a cada uma das pessoas nas notas uma nota de um a dez, indicando o quanto a consideravam atraente.

O resultado foi que os mestiços mostraram ter 55% mais chance de serem vistos como atraentes do que as pessoas brancas e negras nas fotos.

Além disso, um em cada dez pessoas consideradas "extremamente atraentes" eram mestiças.

De acordo com Michael Lewis, um dos autores do estudo, trata-se de uma proporção maior do que a que poderia se esperar, visto que os mestiços representam apenas 3% dos britânicos.

Bem-sucedidos

Lewis disse que estudos anteriores já haviam indicado que pessoas mestiças eram consideradas mais atraentes - e sua pesquisa procurou ir além.

Para o pesquisador, os resultados do novo levantamento também refletem a noção darwinista de heterose, segundo a qual a mistura de raças leva a filhotes que são geneticamente mais adaptados ao ambiente que seus pais.

"Há indícios, embora sem terem sido checados, de que o impacto da heterose vai além de apenas grau de atratividade", disse Lewis.

"Observamos que, apesar de os mestiços representarem uma parcela menor da população (mundial, em termos gerais), eles estão super-representados no topo de profissões", explicou.

"É o caso da atriz Halle Berry, do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton e, claro, do presidente americano Barack Obama."

