EUA oferecem US$ 1 bilhão em créditos para pesquisa médica

Associated Press

A administração do presidente Barack Obama anunciou a oferta de US$ 1 bilhão em estímulos a pequenas empresas biomédicas que estejam envolvidas na busca de avanços promissores para a Medicina.

Empresas que tenham projetos dotados de "potencial significativo" para produzir novas drogas, encontrar uma cura para o câncer ou atender a necessidades médicas em aberto podem se candidatar a até US$ 5 milhões do total de fundos.

A oferta é limitada a companhias com menos de 250 funcionários, e as propostas terão de ser analisadas pelos Institutos Nacionais de Saúde.

A ideia era defendida por três senadores do partido Democrata e foi incorporada à reforma do sistema de saúde do governo.

Representantes do governo dizem que são esperadas milhares de inscrições. Empresas em início de atividade podem solicitar a verba sob a forma de crédito tributário ou incentivo direto.